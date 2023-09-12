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عاجل| وزير الطيران بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي للجزيرة: حجم الكارثة كبير جدا وعدد الضحايا يرتفع كل دقيقة
12/9/2023-|آخر تحديث: 12/9/202312:25 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
وزير الطيران بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي للجزيرة: حجم الكارثة كبير جدا وعدد الضحايا يرتفع كل دقيقة
وزير الطيران بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي للجزيرة: كل المطارات في المنطقة الشرقية على أهبة الاستعداد
وزير الطيران بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي للجزيرة: الوضع الإنساني كارثي في درنة والمدينة تفتقر للكهرباء
المصدر : الجزيرة