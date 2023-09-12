عاجل| وزير الطيران بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي للجزيرة: حجم الكارثة كبير جدا وعدد الضحايا يرتفع كل دقيقة

وزير الطيران بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي للجزيرة: حجم الكارثة كبير جدا وعدد الضحايا يرتفع كل دقيقة

وزير الطيران بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي للجزيرة: كل المطارات في المنطقة الشرقية على أهبة الاستعداد

وزير الطيران بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي للجزيرة: الوضع الإنساني كارثي في درنة والمدينة تفتقر للكهرباء