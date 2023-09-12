إصابة مستوطنيْن في إطلاق نار بحوارة جنوب نابلس

أصيب مستوطنان بجراح جراء إطلاق النار عليهما بينما كانا يستقلان سيارتهما عبر الشارع الرئيس في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس مساء اليوم الثلاثاء.

وذكرت مصادر إسرائيلية -وكذلك فلسطينية- أن النيران أطلقت عليهما من داخل سيارة مسافرة كما يبدو .

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائلي إلى أن مطلقي النار لاذوا بالفرار، وتجري ملاحقتهم من القوات الإسرائيلية.

وقالت مصادر إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات كبيرة، وأغلق المنطقة وباشر عملية تمشيط بحثا عن المهاجمين .

من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب على منصة إكس (تويتر سابقا)، وقوع إطلاق النار في حوارة.

وجاء في البيان، ورد بلاغ عن إطلاق نار عند مفترق بيتوت في حوارة، ومزيد من التفاصيل لاحقا.

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.