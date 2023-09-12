رئيس مجلس النواب يدعو لعزل بايدن والبيت الأبيض يستنكر

دعا رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري كيفن مكارثي -اليوم الثلاثاء- لمساءلة الرئيس الديمقراطي جو بايدن بهدف عزله، في خطوة استنكرها البيت الأبيض، قائلا، إن "دوافعها سياسية" قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

وقال مكارثي للكونغرس، "أطلب من لجنة في مجلس النواب بدء تحقيقات رسمية في وجود أسباب موجبة لعزل بايدن"، مشيرا إلى أن الرئيس الديمقراطي "كذب" على الشعب الأميركي، بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج.

وقال مكارثي، إن الجمهوريين في مجلس النواب كشفوا "ادعاءات خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك الرئيس بايدن"، الذي اتهمه بتغذية "ثقافة الفساد".

وقال مكارثي -الذي اضطر لتسوية مع الجناح اليميني في الحزب للفوز بمنصب رئيس مجلس النواب-، إن "ادعاءات إساءة استخدام السلطة والعرقلة والفساد ضد بايدن، تستدعي إجراء مزيد من التحقيقات من جانب مجلس النواب".

لكن متحدثا باسم مكارثي قال -اليوم الثلاثاء-، إن من غير المتوقع أن يصوّت مجلس النواب الأميركي على تحقيق المساءلة بهدف عزل بايدن.

واتهم الجمهوريون -الذين يسيطرون الآن بفارق ضئيل على مجلس النواب- بايدن بالتربح أثناء شغله منصب نائب الرئيس من 2009 إلى 2017 من مشروعات تجارية خارجية لابنه هانتر بايدن، لكنهم لم يقدموا أدلة تثبت ذلك.

وقال شريك تجاري سابق لنجل بايدن -خلال جلسة استماع بمجلس النواب-، إن هانتر بايدن "باع وهم التقرب من السلطة" عندما كان والده نائبا للرئيس، وفقا لنص صدر في الشهر الماضي.

وكانت التعاملات التجارية التي قام بها هانتر، عندما كان والده نائبا للرئيس في عهد باراك أوباما، هدفا دائما للجمهوريين، لكن لم يظهر أي دليل موثوق حتى الآن على أن الرئيس الحالي متورط في أي شيء غير قانوني.

البيت الأبيض يستنكر

وعلى الفور استنكر البيت الأبيض الإعلان، قائلا، إن "دوافعه سياسية" قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض إيان سامز، "حقّق الجمهوريون في مجلس النواب بشأن الرئيس 9 أشهر، ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفة".

وأضاف سامز -في منشور على منصة إكس (تويتر سابقا)- أن رئيس المجلس مكارثي تعهد (سابقا) بإجراء تصويت لفتح أي قضية عزل، لكنه الآن يتخبط لأنه لا يحظى بالدعم، في إشارة إلى اتخاذ مكارثي قرار البدء في تحقيقات عزل بايدن دون تصويت من أعضاء المجلس.

ووصف متحدث البيت الأبيض الدعوة لعزل بايدن بأنها سياسة متطرفة في أسوأ حالاتها.

وندّد النواب الديمقراطيون بهذه الخطوة قائلين، إنها ممارسة حزبية بحتة تهدف إلى الانتقام من محاولة العزل المزدوجة، التي قام بها مجلس النواب في حق الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.