أظهرت مشاهد جوية حصلت عليها شبكة الجزيرة، آثار دمار هائل لأحياء بأكملها في مدينة درنة الليبية سببتها عاصفة "دانيال".

وتظهر المشاهد دمار العديد من المنازل والممتلكات والمنشآت في المدينة الساحلية، بينما سُوّيت أحياء كاملة في المدينة بالأرض بسبب السيول.

وقتلت السيول آلاف الأشخاص، وتحدثت تقارير عن 10 آلاف مفقود، وسط تباين في تقديرات الأعداد الفعلية للقتلى.

وأدت العاصفة "دانيال" لتساقط أمطار غزيرة -تجاوزت 400 ملليمتر في بعض المناطق-، وأكدت حكومة الوحدة الوطنية أن كمية الأمطار التي هطلت في المناطق المنكوبة، لم تُسجّل منذ أكثر من 40 سنة.