جيش مالي يعلن مقتل 10 جنود بهجوم على أحد معسكراته

أعلن جيش مالي، اليوم الثلاثاء، مقتل 10 من جنوده في هجوم على أحد معسكراته شمالي البلاد يوم الجمعة الماضي، فيما أعلنت جماعة موالية لتنظيم القاعدة مسوؤليتها عنه.

وقال الجيش، في منشور على موقعه الإلكتروني، إن الجنود قتلوا في هجوم بسيارة ملغومة على معسكر لقواته في مدينة غاو، وأضاف أن رئيس الأركان العامة الجنرال عمر ديارا زار الموقع أول أمس الأحد.

ولم يعلن الجيش سقوط قتلى بادئ الأمر، في حين أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الموالية لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم في اليوم التالي عبر منصة تابعة لها.

وتشهد مناطق شمال مالي توترات أمنية بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة عديدة، إذ وقعت في الآونة الأخيرة سلسلة من الهجمات حول مدينة غاو ومدينة تمبكتو التاريخية.