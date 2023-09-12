تنديد أممي بقصف سوق شعبي بالخرطوم أدى لمقتل العشرات

نددت الأمم المتحدة بقصف سوق "قورو" الشعبي جنوب العاصمة السودانية الخرطوم أول أمس الأحد، في حين أشارت حصيلة غير رسمية إلى ارتفاع عدد القتلى لأكثر من 40، والجرحى إلى 55.

وقالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان كليمنتاين سلامي إن الهجمات العشوائية على المناطق السكنية في الخرطوم غير مقبولة على الإطلاق وتنتهك القانون الإنساني الدولي.

وأضافت سلامي في منشور لها على منصة "إكس" أن الهجوم الذي أدى لمقتل وجرح العشرات بأحد الأسواق الشعبية في الخرطوم الأحد، ليس إلا أحدث مثال على الفظائع اليومية التي يواجهها المدنيون بالسودان، وفق تعبيرها.

وكانت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان أعلنت في بيان أن عدد ضحايا القصف على سوق "قورو" في ضاحية "مايو" جنوبي الخرطوم ارتفع إلى 43 قتيلا والمصابين إلى 55.

وقد اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بالمسؤولية عن قصف ضاحية مايو وتحدثت عن مقتل وإصابة العشرات.

لكن الناطق باسم الجيش السوداني قال إن الحديث عن قصف طيران الجيش مدنيين جنوب الخرطوم هو ادعاءات مضللة وكاذبة من قوات الدعم السريع المنحلة، وفق تعبيره.

وشدد على أن الجيش يوجه ضرباته على تجمعات ومواقع المتمردين بوصفها أهدافا عسكرية مشروعة، مع تقيده التام بالقانون الدولي الإنساني، وفق قوله.