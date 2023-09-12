بوتين: العلاقات مع الصين بلغت مستوى غير مسبوق

نقلت وكالة الإعلام الروسية -عن الرئيس فلاديمير بوتين– قوله إن العلاقات بين روسيا والصين وصلت السنوات الأخيرة إلى مستوى تاريخي غير مسبوق.

وكان ذلك خلال اجتماعه مع ليو غوه تشونغ نائب رئيس الوزراء الصيني -اليوم الثلاثاء- وقال بوتين "سنواصل معا هذا العمل بشكل أكبر".

في الأثناء، قال بوتين في تصريحات بمنتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك بالشرق الأقصى الروسي "الغرب يحاول ردع الصين لكنه سيفشل".

كما تطرق خلال كلمته إلى "الهجوم المضاد" الذي تشنه أوكرانيا ضمن حربها على روسيا، وقال "لا توجد هناك نتائج، هناك خسائر وهي كبيرة ومنذ بداية الهجوم المضاد بلغت الخسائر بين العسكريين نحو 71 ألف عسكري".

وأضاف الرئيس الروسي أن الجيش الأوكراني فقد 543 دبابة ونحو 18 مركبة مدرعة مختلفة، على حد قوله.