السعودية تنشر خريطة محدثة لحدودها البرية والبحرية

أصدرت السعودية خريطة رسمية محدثة لحدودها البرية والبحرية بما يشمل الجزر، داعية إلى اعتمادها عبر الجهات الحكومية ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية.

وشددت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في السعودية على أهمية تزويد منظمي المؤتمرات والمنتديات الدولية ذات الصلة بخرائط رسمية محدثة للمملكة "بحيث تكون حدودها الدولية البرية والبحرية والجزر موضحة عليها بشكل صحيح".

ودعت الهيئة إلى عدم نشر أي خريطة للمملكة خلاف هذه الخريطة المحدثة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أمس الاثنين.

يشار إلى أن الخريطة المحدثة تتضمن جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود المملكة في ضوء الاتفاق مع مصر عام 2016 على تبعية الجزيرتين للسعودية باعتبارهما داخل مياهها الإقليمية.