إنقاذ مستكشف كهوف أميركي بعد حصاره في عمق ألف متر بتركيا

انتشل عمال إنقاذ أتراك وأجانب اليوم الثلاثاء باحثا أميركيا كان محاصرا في ثالث أعمق كهف في تركيا بعد أن حوصر لأكثر من أسبوع.

وقال الاتحاد التركي لعلم الكهوف، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، إن الجزء الخاص بإنقاذ الباحث الأميركي مارك ديكي من الكهف انتهى بنجاح.

ومن جانبها، أكدت الرابطة الأوروبية للإنقاذ في الكهوف أن ديكي نقل من الكهف، وسينقل إلى المستشفى بعد إجراء تقييم طبي، مشيرة إلى أن العديد من رجال الإنقاذ ظلوا داخل الكهف لإزالة "كميات كبيرة" من الأحبال والمعدات المستخدمة خلال العملية.

وشارك في الإنقاذ 196عنصرا من 8 دول إلى جانب تركيا، وذلك بتنسيق من إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

وكان ديكي (40 عاما) في مهمة مع فريق بحث دولي لاستكشاف كهف "موركا" في جبال طوروس بإقليم مرسين جنوبي تركيا، عندما أصيب بنزيف في المعدة في الثالث من سبتمبر/أيلول الجاري بينما كان على عمق 1250 مترا.