ولي العهد السعودي يصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الاثنين، إلى العاصمة العمانية مسقط، للقاء السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، في زيارة خاصة.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالتا الأنباء في السعودية وسلطنة عمان، عقب إعلان المملكة اختتام ولي العهد زيارته للهند التي بدأت السبت.

ومساء الاثنين، أعلنت وكالة الأنباء السعودية اختتام زيارة ولي العهد السعودي إلى الهند، عقب حضوره قمة مجموعة العشرين وعقد مباحثات مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.