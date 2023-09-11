قطر ترسل مساعدات عاجلة إلى ليبيا عقب الفيضانات

وجّه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -اليوم الاثنين- بإرسال مساعدات عاجلة إلى المناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول التي اجتاحت شمال شرقي ليبيا وخلفت عشرات الضحايا.

كما بعث الشيخ تميم برقية تعزية إلى رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت البلاد، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة الحداد الوطني لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام، عقب الفيضانات التي اجتاحت عدة مدن وقرى شرقي البلاد، وخلفت أكثر من 150 قتيلا في مدينة درنة وحدها.

وأعلن الدبيبة كل البلديات التي تعرضت للسيول والفيضانات شرقي البلاد "مناطق منكوبة"، كما أعلن المجلس البلدي في درنة المدينة "منكوبة"، ودعا إلى تدخل دولي عاجل لإغاثتها مطالبا بفتح ممر بحري إثر انهيار الطرق البرية المؤدية إلى المدينة بسبب السيول وانهيار سدين مائيين.

وكانت العاصفة المتوسطية "دانيال" اجتاحت أمس الأحد مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج، بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وخلفت عشرات الضحايا في بعض تلك المناطق.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد تحرك مركز العاصفة الأحد من البحر المتوسط إلى ساحل المنطقة الشرقية في ليبيا، حيث هطلت أمطار غزيرة غمرت بعض المناطق وتسببت في إغلاق طرق.

وخلّف الإعصار دانيال أضرارا في تركيا واليونان وبلغاريا قبل أن تتراجع قوته ويتحول إلى عاصفة في طريقه إلى ليبيا، ومن المتوقع أن يتجه لاحقا صوب تونس.