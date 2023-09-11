الكرملين لا يرى منافسين حقيقيين لبوتين

علّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية -اليوم الاثنين- على احتمال وجود منافسين حقيقيين للرئيس فلاديمير بوتين في حال ترشح للرئاسة مرة أخرى.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إنه إذا ترشح الرئيس بوتين للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024، فإنه لن يتمكن أحد من منافسته.

وأصبح بوتين رئيسا لروسيا في اليوم الأخير من عام 1999 بعد استقالة بوريس يلتسن، ويهيمن منذ ذلك الحين على الساحة السياسية. وقال بيسكوف إن بوتين يحظى بدعم مطلق من الشعب الروسي.

ولم يعلن بوتين بعد إذا ما كان سيسعى لولاية أخرى، ويرى محللون أنه في حال ترشحه للانتخابات مجددا ستكون حرب أوكرانيا وما أثارته من انعكاسات على الساحتين الروسية والدولية من أبرز التحديات التي ستحدد مصيره رئيسا للبلاد.

وكان بوتين عميلا لجهاز المخابرات الروسية، ثم تولى رئاسة بلاده ولايتين متتاليتين، ثم منصب رئيس الوزراء في عهد الرئيس ديمتري ميدفيديف، قبل أن يعود مرة ثالثة لسدة الرئاسة، ثم يفوز بولاية رابعة عام 2018.

ويعد بوتين ثاني أطول زعماء الكرملين بقاء في السلطة بعد جوزيف ستالين الذي ظل في الحكم 29 عاما.