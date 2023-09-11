الاحتلال ينسحب من مخيم عقبة جبر بعد اعتقال وإصابة عشرات الفلسطينيين

انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الاثنين- من مخيم عقبة جبر شرقي الضفة الغربية بعد عملية سريعة اعتقل خلالها فلسطينيا وأصاب العشرات بينهم طفلان أصيبا بالرصاص الحي، كما اعتقل الاحتلال 20 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة المحتلة.

وذكر شهود عيان أن قوة إسرائيلية انسحبت من مخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا بعد مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، وأضافوا أن الاحتلال اعتقل مواطنا خلال العملية بعد محاصرة منزله.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق، خلال المواجهات التي اندلعت في مخيم عقبة جبر. في حين ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن طفلين أصيبا بالرصاص الحي وآخرين بحالات اختناق.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم عقبة جبر وسط مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، وبثت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد تظهر اقتحام الاحتلال للمخيم مشيرة إلى أنه أطلق مسيّرة في سماء المخيم.

اقتحامات ومواجهات

كما اقتحمت قوات عسكرية إسرائيلية حي المصايف الشمالي في مدينة البيرة قرب رام الله فجر اليوم.

واندلعت كذلك اشتباكات بين قوات إسرائيلية ومقاومين خلال اقتحام الاحتلال حي البيادر في جنين خلال الليلة الماضية.

وبثت منصات فلسطينية -عبر مواقع التواصل- مقاطع فيديو توثق اقتحام قوات إسرائيلية حي البيادر، وأظهرت المقاطع لحظة اقتحام عربات الاحتلال للحي وسماع أصوات اشتباكات بالأسلحة الخفيفة داخله.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وكتيبة جنين في بيانات منفصلة التصدي لمداهمة القوات الإسرائيلية، واستهداف تعزيزات عسكرية لجيش الاحتلال بطلقات من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 20 فلسطينيا منهم 11 من الخليل، وأن الباقين من قلقيلية وجنين ورام الله.

وفي غزة، اعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية اثنين من صيادي الأسماك قبالة ساحل شاطئ بحر جنوب القطاع، وصادرت القارب الخاص بهما.

مناورة عسكرية

على صعيد آخر، أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أنها ستجري الثلاثاء مناورة عسكرية في قطاع غزة تحت عنوان "الركن الشديد-4" في ذكرى انسحاب الاحتلال من القطاع المحاصر.

وقالت الغرفة المشتركة للفصائل -في بيان- إنها أجرت جولة استطلاعية وتفقدية لمواقع المقاومة العسكرية ونقاط الرصد على حدود القطاع، في إطار الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية. كما تم خلال الجولة أيضا رصد مناطق التماس مع قوات الاحتلال والاطلاع على سير العمل داخل مواقع المقاومة.

من جهة أخرى، نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، ومفوضية الشهداء والأسرى بحركة فتح في غزة، وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقطاع رفضا لاستمرار الانتهاكات بحق الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال.

وطالب المشاركون بهذه الوقفة مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف الإجراءات العقابية ضد الأسرى الفلسطينيين، ووقف سياسة الاعتقال الإداري.