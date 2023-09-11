أشدها بقوة 4.8 درجات.. العراق يسجل 3 هزات أرضية دون خسائر

أفاد بيان صادر عن الهيئة العامة العراقية للأنواء الجوية والرصد الزلزالي عن حدوث 3 هزات أرضية -فجر اليوم الاثنين- في محافظتي دهوك وكركوك، دون وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وأوضحت الهيئة بالبيان أن مراصدها الزلزالية سجلت حدوث 3 هزات أرضية فجر اليوم تم الشعور بها بشكل متفاوت في محافظتي دهوك وكركوك، وكانت الأولى شمال شرقي قضاء طوز خرماتو في محافظة كركوك بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر.

وذكر البيان أن الهزتين الثانية والثالثة وقعتا في محافظة دهوك على الحدود مع تركيا بقوة 4.6 و3.1 درجات على التوالي، وشعر بها السكان بشكل متفاوت "دون حدوث خسائر بشرية أو مادية".

ودعت هيئة رصد الزلازل الأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة، والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.

ويتعرض العراق من فترة لأخرى لهزات متفاوتة الشدة كالتي تعرضت لها بغداد ومحافظات أخرى في يناير/كانون الثاني 2019، وكانت نتيجة الزلزال الذي ضرب المناطق الغربية من إيران القريبة من الحدود مع البلاد، وبلغت قوته 5.8 درجات.

وقبل ذلك بشهرين، ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 5.5 درجات على مقياس ريختر بغداد ووسط البلاد، مما أثار الفزع لدى السكان الذين سارعوا لمغادرة المباني والتوجه إلى الشوارع.

وتأتي هذه الهزات -التي شعر بها العراقيون- بعد نحو 48 ساعة من الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مخلفا 2122 قتيلا و2421 جريحا وفق آخر حصيلة أصدرتها السلطات حتى الآن.