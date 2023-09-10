العاصفة دانيال تضرب ليبيا والأمطار تغمر أحياء في طرابلس

غمرت مياه الأمطار أحياء عدة في العاصمة طرابلس، في حين تشهد مدن الشرق الليبي حالة طوارئ جراء العاصفة دانيال التي ضربت البلاد قادمة من البحر المتوسط بعد مرورها باليونان.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد تحرك مركز العاصفة اليوم الأحد من البحر المتوسط إلى ساحل المنطقة الشرقية في ليبيا، حيث هطلت أمطار غزيرة غمرت بعض المناطق وتسببت بإغلاق طرق.

وكانت الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب الليبي قد أعلنت يومي الأحد والاثنين عطلة رسمية بسبب التقلبات الجوية في المنطقة الشرقية، وشكلت غرفة طوارئ لمتابعة التطورات في بنغازي.

ونشر ليبيون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تجمع المياه في بعض الأحياء بالمنطقة الشرقية.

وفي العاصمة طرابلس، غمرت المياه بعض الأحياء جراء هطول الأمطار الغزيرة منذ الجمعة.

وأفادت وكالة الأناضول للأنباء بأن الأمطار تسببت بإغلاق طرقات في حيي سوق الجمعة وعين زارة في طرابلس.

وأضافت أن مناطق الجبل الغربي شهدت جريان أودية عدة، من بينها وادي الأثل، مما تسبب في توقف حركة المسافرين مؤقتا من مناطق الجبل إلى طرابلس.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا من "تقلبات جوية مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة، مما يتسبب في جريان الأودية المحلية وقفل الطرقات".

وأضاف المركز، في بيان نشره على فيسبوك، أن "فاعلية السحب الممطرة ستقل تدريجيا بدءا من يوم غد الاثنين، مع تحسن بحالة الطقس فيما ستكون حركة الرياح نشطة إلى قوية السرعة".

من جانبها، ذكرت "مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته" أن "المنخفض الجوي وصل حاليا إلى معظم مدن الجبل الأخضر (شرق)، مصحوبا بأمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة ورياح عالية السرعة".

وكانت وكالة رويترز نقلت أمس أن 4 موانئ نفطية رئيسية في ليبيا ستغلق من مساء السبت لمدة 3 أيام بسبب العاصفة دانيال، وهي موانئ رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة.

وخلّف الإعصار دانيال أضرارا في تركيا واليونان وبلغاريا قبل أن تتراجع قوته ويتحول إلى عاصفة في طريقه إلى ليبيا، ومن المتوقع أن يتجه لاحقا صوب تونس.