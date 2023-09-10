رئيس الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية

هدد رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنياع، اليوم الأحد، باغتيال قيادات إيرانية، ردًّا على محاولات طهران استهداف إسرائيليين، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقال برنياع -خلال مؤتمر نظمته جامعة "رايخمان" في هرتسيليا حول الإرهاب- "حان الوقت لجباية الثمن من إيران بطريقة مختلفة، إن إيذاء الإسرائيليين واليهود بأي شكل من الأشكال، سواء من قبل الإيرانيين أو وكلائهم، سيؤدي إلى عمليات في إيران.. في قلب طهران".

وأضاف "حان الوقت لدفع ثمن مختلف عن ذي قبل. رسالتنا واضحة وحازمة: لا تخطئوا يا من قرروا إرسال هذه الخلايا. تأكدوا أننا سنصل إليكم وسيتم تحقيق العدالة ليراها الجميع. لقد تم ذلك في الماضي، وسنعمل على رفعه إلى المستوى التالي في المستقبل".

وقال رئيس الموساد إن إسرائيل أحبطت خلال عام 27 محاولة لاستهداف إسرائيليين في أنحاء أوروبا وأفريقيا وأميركا الجنوبية.

كما أشار إلى أن تلك العمليات ستشمل "أعلى المستويات القيادية في إيران".

وشدد رئيس الموساد على الأهمية الكبرى لتشكيل "جبهة موحدة" ضد إيران لكبح جماحها في كافة المجالات وتحصيل ثمن اقتصادي ودبلوماسي وقانوني لنشاطها النووي وأعمالها "الإرهابية" بالمنطقة، وفق نص البيان.

كما دعا دول العالم إلى التوقف عن ضبط النفس في مواجهة سلوك إيران، مشيدا بالولايات المتحدة لتحركها النشط لضمان حرية الملاحة في منطقة الخليج في مواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب البحري الإيراني".

وعلق بشكل مطول على الأسباب التي دفعت النظام الإيراني إلى الشعور "بالأمان" بشكل أكبر العام الماضي، بما في ذلك صفقات الأسلحة التي أبرمتها إيران مع روسيا.

وقال "كلما زادت ثقة إيران بنفسها، زادت جهودها لتدبير الإرهاب في جميع أنحاء العالم، انطلاقا من إيمانها بأن الثمن الذي ستضطر إلى دفعه سيكون متحكما به".