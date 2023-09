إيطاليا تعتزم الخروج من مبادرة "الحزام والطريق" الصينية

أشارت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى أن إيطاليا تعتزم الخروج من مبادرة الحزام والطريق، التي صارت اختبارا لعلاقات بلادها مع الولايات المتحدة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، اليوم الأحد.

وأبلغت ميلوني رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، خلال اجتماع عُقد أمس السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في الهند، أن إيطاليا تعتزم الانسحاب من المبادرة الرائدة التي أطلقها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بينما لا تزال تتطلع إلى الحفاظ على العلاقات الودية مع بكين، حسب مصدر مطلع طلب عدم ذكر اسمه.

أما وكالة الصحافة الفرنسية فأشارت إلى أن لقاء ميلوني ولي تشيانغ، جرى في ظل تكهنات متزايدة عن احتمال انسحاب إيطاليا من مبادرة "حزام وطريق" الصينية، أو أقله إعادة تقييم مشاركتها فيها.

ونقلت الوكالة عن بيان أصدره مكتب ميلوني، أن اجتماعها مع لي تشيانغ "أكد العزم المشترك على تعزيز وتعميق الحوار بين روما وبكين، بشأن القضايا الأساسية الثنائية والدولية".

