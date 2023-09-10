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أمير قطر يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

DOHA, QATAR - SEPTEMBER 10: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - 'AMIRI DIWAN OF THE STATE OF QATAR' / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Qatari Amir Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani (R) meets with Libyan Prime Minister Abdul Hamid Dbeibeh (L) in Doha, Qatar on September 10, 2023.
الشيخ تميم آل ثاني وعبد الحميد الدبيبة استعراضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها (الأناضول)
10/9/2023

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صباح اليوم الأحد بالدوحة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الذي يزور البلاد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تنميتها وتعزيزها ومناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأعرب الدبيبة -خلال اللقاء- عن شكره للشيخ تميم على دعم دولة قطر المتواصل، والدائم لدولة ليبيا وشعبها.

في المقابل، جدّد الشيخ تميم موقف بلاده "الثابت تجاه دعم وحدة ليبيا، واستقرارها، وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية".

كما جدّد تأكيد "دعم دولة قطر الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وجميع الحلول السلمية التي تحافظ على سيادة ليبيا".

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)