أمير قطر يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صباح اليوم الأحد بالدوحة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الذي يزور البلاد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تنميتها وتعزيزها ومناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأعرب الدبيبة -خلال اللقاء- عن شكره للشيخ تميم على دعم دولة قطر المتواصل، والدائم لدولة ليبيا وشعبها.

في المقابل، جدّد الشيخ تميم موقف بلاده "الثابت تجاه دعم وحدة ليبيا، واستقرارها، وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية".

كما جدّد تأكيد "دعم دولة قطر الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وجميع الحلول السلمية التي تحافظ على سيادة ليبيا".