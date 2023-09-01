عبد اللهيان من بيروت: ندعم المقاومة للحفاظ على مصالح لبنان

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، رفض بلاده التدخل الأجنبي في شؤون الدول الأخرى ومن بينها لبنان، مؤكدا دعم طهران للمقاومة للحفاظ على مصلحة لبنان في وجه الاحتلال.

وأضاف -في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجيّة والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، بعد لقاء جمعهما بمقر الخارجية في بيروت- أن موضوع الانتخابات الرئاسية في لبنان شأن داخلي.

وقال عبد اللهيان "لم نتدخل في أي وقت بالشأن اللبناني ونرفض أي تدخل خارجي في شؤون هذا البلد" مضيفا أنهم في إيران "واثقون من أن القادة اللبنانيين يمتلكون الكفاءة والحكمة اللازمة للتوصل إلى اتفاق لحسم ملف انتخاب رئيس للجمهورية".

كما أكد الوزير الإيراني دعم بلاده "القوي" للبنان "جيشا وشعبا ومقاومة".

وأعرب عبد اللهيان عن اعتقاده أنه "بإمكان الأطراف الخارجية والفاعلين الدوليين دعم مسار المشاورات والمحادثات بين القوى اللبنانية" ودعا المسؤولين في لبنان والأحزاب والقوى السياسية إلى "تسريع وتيرة التوصل إلى اتفاق بشأن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل الحكومة".

العلاقات مع السعودية

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الإيراني أن عودة العلاقات مع السعودية "ستنعكس إيجابا بشكل عام على المنطقة ومن ضمنها لبنان" وقال "لا نية لإيران والسعودية بالتدخل في شؤون لبنان لكن للرياض رؤى بشأن قضايا المنطقة بينها لبنان".

وأضاف "نرحب بعودة العلاقة مع السعودية، وهناك دول أخرى تتحاور معنا علنا وسرا لإعادة العلاقات" مشيرا إلى أن جهود طهران السياسية والدبلوماسية انصبت على "الانفتاح والتواصل مع كافة دول الإقليم".

وعن الاتفاق النووي، قال عبد اللهيان "إيران لديها الإرادة السياسية التي تدفع كافة الأطراف إلى العودة للاتفاق النووي" وأضاف "الحوار غير المباشر بين طهران وواشنطن بشأن إطلاق سراح السجناء سيساعد في الحوار حول الاتفاق النووي".

من جهته، قال الوزير اللبناني "تشاورنا بالقضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية" مضيفاً "أخبرنا الوزير عبد اللهيان بالاتفاق السعودي الإيراني، والتحسن الدائم الذي يحظى به، وهو يعتقد أن الاتفاق أعطى نوعا من الاستقرار".

وعن قضية النزوح السوري، قال بو حبيب "نحن نخاف من نزوح سوري اقتصادي جديد بسبب الوضع الاقتصادي المتردي" في سوريا.