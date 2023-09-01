روسيا تبدأ تسليم الحبوب إلى 6 دول أفريقية مجانا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بدء العمل على تسليم الحبوب إلى 6 دول أفريقية دون مقابل، يأتي ذلك عقب لقاء جمعه بنظيره التركي هاكان فيدان في العاصمة موسكو أمس الخميس، لبحث مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين لتصدير مليون طن من الحبوب إلى الدول الفقيرة.

وأضاف لافروف -في كلمة بمعهد موسكو للعلاقات الدولية اليوم- أن العمل بشأن توريد الحبوب إلى 6 دول أفريقية قد بدأ بالفعل، موضحا أن كلا من بوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا ومالي والصومال وزيمبابوي ستحصل على 50 ألف طن من الحبوب مجانا الأشهر المقبلة.

وأضاف وزير الخارجية الروسي "ستدفع أيضا النفقات ذات الصلة".

وكان بوتين أعلن في 27 يوليو/تموز الماضي أن بلاده ستقدم الحبوب مجانا إلى 6 دول أفريقية خلال 3 أو 4 أشهر، عقب تعليق موسكو العمل باتفاقية نقل الحبوب مع أوكرانيا عبر البحر الأسود.





مليون طن

وبحث لافروف مع نظيره التركي -خلال محادثات جرت بينهما في موسكو أمس- مبادرة بوتين لتصدير مليون طن من الحبوب إلى تركيا لنقلها لاحقا، بمشاركة قطر، إلى دول فقيرة.

وقد انسحبت موسكو في يوليو/تموز من هذا الاتفاق المهم للإمدادات الغذائية العالمية، وانتقدت خصوصا عرقلة صادراتها من الحبوب بسبب العقوبات الغربية.

وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي "كررنا قناعتنا بأن استئناف الاتفاق سيتيح إعادة الاستقرار".

وأضاف أن صفقة الحبوب تمثل أهمية حيوية للأمن الغذائي العالمي، معتبرا أن حزمة مقترحات أعدت بالتعاون مع الأمم المتحدة تشكل أساسا مناسبا لاستئناف المبادرة.

من جانبه، طالب لافروف بضمانات من الغرب بأن يتم السماح لبلاده أيضا بتصدير الحبوب والسماد دون عوائق. وستكون موسكو مستعدة لإعادة اتفاق الحبوب الذي انسحبت منه منتصف تموز/يوليو.

يُشار إلى أن عشرات السفن التجارية عالقة بموانئ أوكرانيا على البحر الأسود منذ بدء حرب روسيا على هذا البلد في 24 فبراير/شباط 2022، وسُمح لبعض السفن التي تحمل الحبوب بالعبور، بموجب اتفاق توسطت فيه أنقرة والأمم المتحدة ولكن موسكو علقته منتصف يوليو/تموز الماضي.

ويهدف لقاء الوزيرين لافروف وفيدان إلى الإعداد لاجتماع بين بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي بعد غد، حسبما أكد الكرملين اليوم.