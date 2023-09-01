أرمينيا تعلن مقتل اثنين من جنودها باشتباكات حدودية مع أذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية اليوم الجمعة مقتل جنديين وإصابة ثالث بنيران أذربيجانية قرب الحدود بين البلدين، في ظل التوتر المخيم على خلفية النزاع حول منطقة ناغورني قره باغ.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه "سقط قتيلان في المعركة وأصيب آخر برصاص الجيش الأذربيجاني في المواقع الأمامية الأرمينية قرب سوتك" في جنوب شرق أرمينيا.

كما أفاد مراسل الجزيرة بتجدد الاشتباكات في محاور عدة على الحدود بين البلدين.

في المقابل، قالت أذربيجان إن أرمينيا قصفت مواقع في منطقة كالباجار بطائرات مسيرة مما أسفر عن إصابة اثنين من جنودها، وأضافت أنها كانت ترد على هجوم أرميني.

يشار إلى أن جيب ناغورني قره باغ، المعترف به دوليا كجزء من أذربيجان، محور صراع بين الدولتين الجارتين الواقعتين في القوقاز منذ الأعوام التي سبقت انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991، وبين الأرمن والأذريين الترك لما يربو على قرن من الزمان.

ورغم النقاشات غير المنتظمة حول إبرام معاهدة سلام يمكن بموجبها الاتفاق بشأن الحدود وتسوية الخلافات بشأن ناغورني قره باغ وإلغاء تجميد العلاقات فإن التوتر لا يزال يتصاعد، كما يشيع وقوع مناوشات على الحدود المشتركة.

وقد حصدت الحرب بين أرمينيا وأذربيجان بسبب هذا الإقليم، التي امتدت طوال الفترة من 1992 حتى 1994، حوالي 35 ألف شخص، وتسببت في تشريد حوالي مليون. ولا تزال الدولتان حتى الآن في حالة حرب رغم قرار وقف إطلاق النار.