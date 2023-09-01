مقتل 18 مسلحا في جنوب أفريقيا وتحقيق بحريق أودى بحياة العشرات

أعلنت السلطات في جنوب أفريقيا -اليوم الجمعة- عن مقتل 18 متهما في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بإقليم ليمبوبو شمال البلاد، بينما تتواصل التحقيقات في جوهانسبرغ لمعرفة أسباب حريق اندلع أمس في مبنى سكني وأودى بحياة 73 شخصا.

ونقلت وكالة رويترز أن 18 مشتبها بهم قتلوا خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بهذا الإقليم الواقع على الحدود مع كل من زيمبابوي وموزمبيق وبوتسوانا.

ولم ترد بعد تفاصيل إضافية حول عملية تبادل إطلاق النار.

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في شأن آخر، مشطت الشرطة باستخدام كلاب بوليسية اليوم بقايا بناية سكنية التهمتها النيران في جوهانسبرغ، إذ تكثف السلطات تحقيقاتها للوقوف على سبب اندلاع حريق أودى بحياة أكثر من 70 شخصا.

وقد طوق أفراد من الشرطة المناطق المحيطة بالبناية المتداعية ذات الخمسة طوابق، بعد أن دمرها حريق الساعات الأولى من أمس في واحدة من أسوأ الكوارث في هذا البلد.

وقال ثيمباليثو مباهلازا -من دائرة الطب الشرعي بمنطقة جوتنغ- إن أغلب الجثث تفحمت بدرجة يصعب معها تمييز أصحابها، وسيتعين على المحققين الاعتماد على عينات الحمض النووي من الأصدقاء والأقارب لتحديد أصحاب الجثث.

وأضاف مسؤول الطب الشرعي أن 12 جثة فقط أمكن التعرف عليها بمجرد النظر من أصل 74 جثة انتشلت حتى الآن.

وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أمس إن الحريق "مأساة كبرى" وجرس إنذار للتصدي لأزمة الإسكان داخل مدنها.