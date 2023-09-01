البيت الأبيض يعلّق على حرب أوكرانيا وانقلابي النيجر والغابون

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين -اليوم الجمعة- إن الولايات المتحدة تراقب تقدما ملحوظا حققته القوات الأوكرانية في الجنوب بالقرب من منطقة زاباروجيا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وذكر كيربي أيضا أنه ليس في موقع يسمح له بتأكيد تقارير حول استخدام روسيا صواريخ "سارمات" الباليستية العابرة للقارات والقادرة على حمل أسلحة نووية في القتال.

وقال إن روسيا ستحاول مواجهة التقدم الذي أحرزته القوات الأوكرانية خلال الأيام الأربعة الماضية، وإن القوات الأوكرانية تواجه قتالا قاسيا، مؤكدا على أن الإدارة الأميركية ستركز على ضمان توفير الأسلحة اللازمة التي تمكنهم من النجاح.

وأكد كيربي على أن الإدارة الأميركية لا تشجع شن أي ضربات عسكرية داخل روسيا.

كما تطرق كيربي أيضا لموقف البيت الأبيض من الانقلابين في النيجر والغابون، وقال إن الإدارة الأميركية ما تزال ترى مجالا للحلول الدبلوماسية بشأن انقلاب النيجر.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض ردا على سؤال أحد الصحفيين حول تبعات الانقلابين اللذين وقعا في غرب ووسط أفريقيا هذا العام "ما زلنا نسعى إلى ما نعتقد أنها حلول دبلوماسية قد تستطيع الصمود هنا لضمان احترام المؤسسات الديمقراطية في البلدين".