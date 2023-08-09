قوة إسرائيلية خاصة تختطف 3 فلسطينيين من مخيم بالضفة

اختطفت قوة إسرائيلية خاصة 3 فلسطينيين من مخيم عقبة جبر (جنوب مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة)، عقب محاصرة أحد المباني.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء أن قوات الاحتلال اختطفت 3 شبان من داخل صالون للحلاقة في المخيم، وهم: محمد أبو ريا، وأحمد حجاج، وإيهاب بلهان.

وقالت إن وحدات إسرائيلية خاصة تخفّت داخل مركبتين، وحاصرت أحد المباني، قبل أن تصل تعزيزات عسكرية إسرائيلية، وسط اندلاع مواجهات مع المواطنين.

مصادر محلية: الاحتلال فشل مجدداً في اعتقال أحد المطاردين بمخيم عقبة جبر في أريحا، حيث تمكن من الانسحاب بعد اكتشاف قوة مستعربين خاصة، والشبان المعتقلين ليسوا مطلوبين بل هم صاحب محل حلاقة وزبائن عنده. pic.twitter.com/UYVx6jx7Pi — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 9, 2023

وتشهد الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الجاري حالة توتر شديد إثر اقتحامات الجيش الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية.

وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال نحو 5000 فلسطيني، بينهم 31 أسيرة، و160 طفلا، إضافة إلى نحو 1200 معتقل إداري، بينهم 6 أطفال وأسيرتان، وهذه النسبة الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى، حسب إحصاءات فلسطينية.

كما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية منذ بداية 2023 إلى 218 شهيدا، بينهم نحو 40 طفلا.

إلى جانب ذلك، أشارت الأمم المتحدة -الأسبوع الماضي- إلى الارتفاع الكبير في الهجمات التي ينفذها مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، مع تسجيل نحو 600 حادثة من هذا القبيل منذ بداية عام 2023.