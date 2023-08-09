وكالة تسنيم: إيران تتوصل إلى تقنية صواريخ كروز أسرع من الصوت

قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إن طهران توصلت إلى تقنية تصميم وتصنيع صواريخ كروز (المجنحة) أسرع من الصوت، وإن هذا الصاروخ في مرحلة الاختبار حاليا.

وأفادت الوكالة اليوم الأربعاء أن هذا الصاروخ " الذي هو في الواقع جيل جديد من صواريخ كروز الإيرانية، يخضع حاليا للاختبار وسيبدأ فصلا جديدا في القوة الدفاعية الإيرانية".

وأشارت إلى أن صواريخ كروز الإيرانية كانت تستخدم محركا صاروخيا لتوفير تسارع أولي ثم محركات نفاثة محلية الصنع تسمى "طلوع" لمرحلة دفع حركته.

وأوضحت أن استخدام المحركات النفاثة التضاغطية في صواريخ كروز البحرية والتوصل إلى صواريخ كروز أسرع من الصوت يعد أمرا مهما "لأنه في حالة حدوث أي صراع، ستكون قوة رد فعل الجمهورية الإسلامية الإيرانية أسرع بكثير، ومن ناحية أخرى تسلب فرصة الرد من القوات المهاجمة"، وفقا للوكالة.





وكان الحرس الثوري الإيراني قد استعرض في يونيو/حزيران الماضي صاروخ "فتاح" الباليستي الأسرع من الصوت بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ويصل مدى الصاروخ "فتاح" إلى 1400 كيلومتر وتصل سرعته إلى 13 و15 "ماخًا" (وحدة لقياس السرعة).

وتقوم إيران بتوسيع برنامجها الصاروخي، لا سيما صواريخها الباليستية، رغم معارضة الولايات المتحدة وقلق الدول الأوروبية، بينما تقول طهران إن هذا البرنامج دفاعي بحت ويهدف إلى الردع.