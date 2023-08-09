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قادمة من تونس.. غرق سفينة مهاجرين ومقتل 41 من ركابها

This picture grabbed on a video released by the Italian Navy on October 13, 2013 shows immigrants aboard a raft while being rescued from the sea by crew members of a naval vessel, off the Italian island of Lampedusa. Humanitarian agencies say nearly 20,000 migrants have perished while trying to cross the Mediterranean Sea into Europe over the past 20 years. Some 30,000 migrants have landed in Italy this year -- four times more than in 2012 -- many of them fleeing dictatorship in Eritrea.
السواحل الإيطالية وجهة دائمة للمهاجرين وتشهد حوادث غرق مميتة (الفرنسية)
9/8/2023-|آخر تحديث: 9/8/202311:58 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الأربعاء أن 41 مهاجرا لقوا حتفهم في غرق سفينة قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وقالت أنسا إن أربعة نجوا من الحادث أبلغوا رجال الإنقاذ أنهم كانوا على متن قارب انطلق من صفاقس في تونس وغرق وهو في طريقه إلى الشواطئ الإيطالية.

ويأتي هذا الحادث بعد يوم من إنقاذ خفر السواحل المغربي 56 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن قارب قبالة السواحل الأطلسية جنوب البلاد، وفق ما أعلن مصدر عسكري.

وفي وقت سابق، قال المصدر لوكالة الأنباء المغربية إن "وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية كانت تقوم بدورية بحرية في عرض ساحل طانطان (جنوب)، قدمت المساعدة اليوم الثلاثاء لـ56 مرشحا للهجرة غير الشرعية، يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن قارب تقليدي".

وأضاف أن الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدة البحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم في اليوم ذاته سالمين إلى ميناء طانطان.

والسبت الماضي، انتشلت البحرية المغربية جثت خمسة مهاجرين جميعهم من السنغال وأنقاذت 189 آخرين، بعدما انقلب قارب كانوا يستقلونه قبالة ساحل الكركرات في الصحراء الغربية.

وتبلغ منظمات غير حكومية بانتظام عن غرق مراكب هجرة بالمياه المغربية والإسبانية أو الدولية، في الطريق نحو جزر الكناري.

المصدر : الصحافة الإيطالية