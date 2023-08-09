قادمة من تونس.. غرق سفينة مهاجرين ومقتل 41 من ركابها

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الأربعاء أن 41 مهاجرا لقوا حتفهم في غرق سفينة قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وقالت أنسا إن أربعة نجوا من الحادث أبلغوا رجال الإنقاذ أنهم كانوا على متن قارب انطلق من صفاقس في تونس وغرق وهو في طريقه إلى الشواطئ الإيطالية.

ويأتي هذا الحادث بعد يوم من إنقاذ خفر السواحل المغربي 56 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن قارب قبالة السواحل الأطلسية جنوب البلاد، وفق ما أعلن مصدر عسكري.

وفي وقت سابق، قال المصدر لوكالة الأنباء المغربية إن "وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية كانت تقوم بدورية بحرية في عرض ساحل طانطان (جنوب)، قدمت المساعدة اليوم الثلاثاء لـ56 مرشحا للهجرة غير الشرعية، يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن قارب تقليدي".

وأضاف أن الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدة البحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم في اليوم ذاته سالمين إلى ميناء طانطان.

والسبت الماضي، انتشلت البحرية المغربية جثت خمسة مهاجرين جميعهم من السنغال وأنقاذت 189 آخرين، بعدما انقلب قارب كانوا يستقلونه قبالة ساحل الكركرات في الصحراء الغربية.

وتبلغ منظمات غير حكومية بانتظام عن غرق مراكب هجرة بالمياه المغربية والإسبانية أو الدولية، في الطريق نحو جزر الكناري.