واشنطن وبغداد يجددان التزامهما بالتعاون الأمني العسكري

جددت الولايات المتحدة والعراق التزامهما بتعزيز التعاون الأمني والعسكري وحماية الاستقرار الإقليمي، اليوم الأربعاء، في ختام حوار التعاون الأمني المشترك بينهما الذي انعقد في العاصمة الأميركية واشنطن.

وذكر بيان مشترك أن الحوار يعكس الشراكة الاستراتيجية الثنائية ويبني على الأساس الذي أرسته المناقشات الثنائية السابقة، بما في ذلك الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق في يوليو/تموز عام 2021 ولجنة التنسيق العليا بين الولايات المتحدة والعراق في فبراير/ شباط عام 2023.

وأكد البيان التزام العراق بحماية الأفراد والمستشارين الأميركيين والتحالف الدولي والقوافل والمنشآت الدبلوماسية، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يتمثل بشكل رئيسي في الهزيمة الدائمة بقيادة العراق لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأفاد البيان عدم وجود أي قوات أميركية ذات دور قتالي في العراق، مؤكدا أن العسكريين الأميركيين المتواجدين بدعوة من حكومة العراق يتلخص دورهم في التدريب وتقديم المشورة والمساعدة فحسب، لا سيما بعد أن توصلت بغداد وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات الأميركية القتالية من العراق بحلول نهاية عام 2021.

وخلال اللقاء، استعرض الوفدان الجهود المبذولة لبناء قدرات قوات الأمن العراقية من خلال المساعدة العسكرية الأميركية، بما في ذلك التمويل العسكري الخارجي والمبيعات العسكرية الخارجية وعمليات التدريب.

وكان وزير الدفاع العراقي ثابت العباس والوفد المرافق له زار الولايات المتحدة الاثنين الفائت، والتقى خلال زيارته عددا من المسؤولين بينهم نظيره الأميركي لويد أوستن ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.