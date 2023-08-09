غارات روسية مكثفة وهجوم بصاروخ مجنح وكييف تنفذ "عملية خاصة" قرب خيرسون

أعلنت القوات الأوكرانية اليوم الأربعاء عن غارات مكثفة وهجمات بصاروخ مجنح نفذتها القوات الروسية ضدها، كما تحدثت عن "عملية خاصة" قامت بها قرب خيرسون جنوب البلاد.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية شنت هجوما بصاروخ مجنح ونفذت 53 غارة جوية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت أن القوات الروسية أطلقت 86 مقذوفا من راجمات الصواريخ، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية وأخرى للبنية التحتية.

كما أشارت هيئة الأركان الأوكرانية إلى أن طائراتها نفذت 10غارات على مواقع القوات الروسية.

وأكدت الهيئة أن قواتها صدت هجمات روسية في مقاطعة دونيتسك، وهجمات في محوري ميليتوبول وبيرديانسك بمقاطعة زاباروجيا.

هجمات أوكرانية

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها قتلت 60 عسكريا أوكرانيا ودمرت آليات عسكرية خلال صدها هجمات أوكرانية باتجاه ليمان وسفاتوف.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية صورا لهجوم بمروحيات عسكرية قالت إنه استهدف مواقع للقوات الأوكرانية باتجاه ليمان وأدى إلى تدمير مدرعات ومراكز قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت قبل يومين عن تقدم قواتها مسافة 3 كيلومترات إضافية باتجاه مدينة كوبيانسك في لوغانسك شرقا، التي كانت ضمن المناطق التي استعادها الجيش الأوكراني العام الماضي.

عملية خاصة

وفي وقت سابق، قال الجيش الأوكراني إن قواته نفذت عملية خاصة في معقل القوات الروسية بالضفة الجنوبية لنهر دنيبرو ودمرت مركزا للقيادة الروسية بها.

في المقابل، أعلنت القوات الموالية لروسيا في خيرسون إفشالها للعملية الأوكرانية.

في الأثناء، قالت ناتاليا هومنيوك، المتحدثة باسم قيادات الجنوب في الجيش الأوكراني، للجزيرة، إن القوات الأوكرانية تتحرك بما يضمن لها التقدم خلال المعارك الدائرة بجنوب أوكرانيا.





حرب مسيرات

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بواسطة مسيرتين على العاصمة موسكو وضواحيها.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم إسقاط المسيرتين بواسطة أنظمة الدفاع الجوي مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

من جهته، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عن إسقاط إحدى المسيرتين في منطقة دوموديدوفو والأخرى قرب طريق مينسك السريع.

جاء هذا الهجوم الذي أبلغت عنه موسكو بعد يومين على ضربتين صاروخيتين روسيتين أسفرتا عن 9 قتلى في بوكروفسك بشرق أوكرانيا.

وتضاعفت خلال الأسابيع الأخيرة هجمات المسيرات الأوكرانية على الأراضي الروسية، وهي غالبا ما تستهدف موسكو وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا.

وقالت روسيا الاثنين إنها أسقطت مسيرة أوكرانية في منطقة كالوغا، على بُعد أقل من 200 كيلومتر في جنوب غرب موسكو، بعد أن دمرت 7 مسيّرات أخرى الخميس في المنطقة نفسها.