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لبنان.. مقتل عنصر في حزب الله بإطلاق نار وميقاتي يدعو للهدوء

الجيش اللبناني فرض طوقا أمنيا حول مكان حادثة إطلاق النار في الكحالة (رويترز)
9/8/2023-|آخر تحديث: 9/8/202311:40 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قُتل أحد عناصر حزب الله اللبناني بإطلاق نار على يد مسلحين في منطقة الكحالة وسط لبنان، في حين دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى الهدوء وانتظار نتائج التحقيق في الحادث.

وقال حزب الله -في بيان- إن مسلحين أطلقوا النار باتجاه شاحنة تابعة له انقلبت في الكحالة ما أسفر عن مقتل أحد المكلفين بحمايتها.

وقال حزب القوات اللبنانية إن مجموعة مسلحة كانت ترافق شاحنة يعتقد أنها تحمل سلاحا أطلقت النار باتجاه مواطنين من الكحالة.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، أن ميقاتي طلب الإسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل، مع اتخاذ الاجراءات الميدانية المطلوبة لضبط الوضع، وأكد أن الجيش مستمر في جهوده لمنع تطور الأمور بشكل سلبي.

المصدر : الجزيرة