لبنان.. مقتل عنصر في حزب الله بإطلاق نار وميقاتي يدعو للهدوء

قُتل أحد عناصر حزب الله اللبناني بإطلاق نار على يد مسلحين في منطقة الكحالة وسط لبنان، في حين دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى الهدوء وانتظار نتائج التحقيق في الحادث.

وقال حزب الله -في بيان- إن مسلحين أطلقوا النار باتجاه شاحنة تابعة له انقلبت في الكحالة ما أسفر عن مقتل أحد المكلفين بحمايتها.

هكذا تم الهجوم على الشاحنة المتعرضة للحادث في الكحالة قبل استهدافها بالرصاص pic.twitter.com/kfubTERufc — Leb Now (@leb_now) August 9, 2023

وقال حزب القوات اللبنانية إن مجموعة مسلحة كانت ترافق شاحنة يعتقد أنها تحمل سلاحا أطلقت النار باتجاه مواطنين من الكحالة.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، أن ميقاتي طلب الإسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل، مع اتخاذ الاجراءات الميدانية المطلوبة لضبط الوضع، وأكد أن الجيش مستمر في جهوده لمنع تطور الأمور بشكل سلبي.