عاجل| خدمة الطوارئ الروسية: انفجار مستودع للألعاب النارية تسبب في انفجار مصنع البصريات في ضواحي موسكو

خدمة الطوارئ الروسية: انفجار مستودع للألعاب النارية تسبب في انفجار مصنع البصريات في ضواحي موسكو

تاس عن خدمات الطوارئ الروسية: 16 مصابا في الانفجار الذي وقع بمصنع زاغورسك

تاس عن خدمة الطوارئ الروسية: المعلومات الأولية تشير إلى انفجار مخزن للألعاب النارية في سيرغييف بوساد

سلطات منطقة سيرغييف بوساد: نؤكد وقوع انفجار في مصنع معدات تصوير ومراقبة وأجهزة طبية ومخبرية