عاجل| خدمة الطوارئ الروسية: انفجار مستودع للألعاب النارية تسبب في انفجار مصنع البصريات في ضواحي موسكو
9/8/2023-|آخر تحديث: 9/8/202311:50 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
خدمة الطوارئ الروسية: انفجار مستودع للألعاب النارية تسبب في انفجار مصنع البصريات في ضواحي موسكو
تاس عن خدمات الطوارئ الروسية: 16 مصابا في الانفجار الذي وقع بمصنع زاغورسك
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المصدر : الجزيرة + وكالات