بعد معارك مع ميليشيات محلية.. الجيش الإثيوبي يستعيد السيطرة على المدن الكبرى في أمهرة

أعلنت الحكومة الإثيوبية الأربعاء تحرير المدن الكبرى في إقليم أمهرة من "خطر العصابات"، وذلك بعد معارك استمرّت أياماً بين قوات الجيش الفدرالي وميليشيات محلية.

وقالت هيئة الطوارئ التابعة للحكومة الفدرالية في بيان "لقد تمّ تحرير هذه المدن من خطر هذه العصابات"، معدّدة 6 مدن من بينها بحر دار عاصمة المنطقة ومدينة لاليبيلا المقدّسة.

وفي غضون ذلك، أعلنت الخطوط الجوية الأثيوبية أنها ستستأنف الرحلات الجوية غدا الخميس إلى جوندار وبحر دار عاصمة أمهرة حيث وقعت اشتباكات أيضا.

وجوندار ولاليبيلا من بين عدة مناطق تراجعت فيها القوات الاتحادية أمام ميليشا فانو الأسبوع الماضي في أخطر أزمة أمنية تشهدها أثيوبيا منذ انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت عامين في إقليم تيغراي الشمالي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفانو ميليشيا تجتذب متطوعين من السكان المحليين. وكانت حليفا لقوة الجيش خلال حرب تيغراي لكن العلاقة بينهما تدهورت لاحقا.

وبدأت معارضت وفانو للسلطات الفدرالية منذ أبريل/نيسان، بعدما أعلن رئيس الوزراء أبيي أحمد أنّه يريد تفكيك "القوات الخاصة" في البلاد، وهي وحدات مسلّحة أنشأتها بعض الولايات الإقليمية منذ 15 عاماً. ويرى القوميون في أمهرة في هذا القرار رغبة في إضعاف منطقتهم.

وأعلنت حكومة أثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان وأحد أكبر اقتصاداتها، حالة الطوارئ يوم الجمعة الماضي وسارعت بإرسال الجنود إلى الخطوط الأمامية.

وقال عضو في ميليشيا فانو من جوندار لرويترز إن قوات الدفاع الجيش مدعومة بشرطة مكافحة الشغب وميليشيات موالية للحكومة، طردت مقاتلي فانو من المدينة أمس الثلاثاء.

وأضاف شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية "كان قتالا عنيفا. قوة الدفاع الوطني استخدمت الدبابات. مقاتلونا كانوا يستخدمون بنادق الكلاشينكوف فقط".

ولم ترد معلومات تذكر من أمهرة حول عدد القتلى في الصراع حتى الآن لكن سكان في لاليبيلا قالوا لرويترز أمس الثلاثاء إن أكثر من 12 مقاتلا لقوا حتفهم في القتال على مدار الأيام الماضية.