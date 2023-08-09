روسيا تحبط هجوما بمسيرتين على موسكو ومحيطها وأوكرانيا تنفي مهاجمة محطة زاباروجيا النووية

‫‬أعلنت روسيا إحباط هجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين على موسكو وضواحيها. في المقابل، نفت أوكرانيا اتهامات روسية لها بمهاجمة مواقع تخزين وقود نووي بمحطة زاباروجيا النووية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية -في بيان- إن المسيرتين أُسقطتا بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

من جهته، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إسقاط إحدى المسيرتين في منطقة "دوموديدوفو"، والأخرى قرب طريق مينسك السريع.

من جانبه، قال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف إن شخصا قتل وأصيب 4 آخرون جراء قصف أوكراني على إحدى القرى في المقاطعة.

وقال غلادكوف على تطبيق تليغرام إن "القوات الأوكرانية قصفت غوركوفسكي، وانفجرت 5 قذائف وسط البلدة قرب المدرسة"، مضيفا أن رجلا قتل وأصيب 3 آخرون وامرأة بجروح.

وقصف البلدات الروسية القريبة من الحدود كان أمرا نادر الحدوث منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، لكن هذا القصف تكثّف منذ أشهر، لا سيّما في منطقتي بلغورود وكورسك.

وعلى الجانب الأوكراني، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية شنت هجمات بصاروخ مجنح، ونفذت 53 غارة جوية خلال 24 ساعة الماضية، كما أطلقت 86 مقذوفا من راجمات الصواريخ؛ مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين، وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية وأخرى للبنية التحتية.

استهداف محطة زاباروجيا

وفي سياق متصل، نفى ميخائيل بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني اتهام روسيا لكييف بمحاولة مهاجمة مخازن الوقود النووي المستهلك في محطة زاباروجيا.

وقال بودولياك -في بيان- "من دون شك، أوكرانيا لم تنفذ أي هجوم بطائرة مسيرة على محطة زاباروجيا للطاقة النووية، ولم تعتزم فعل ذلك، ولن تفكر في فعل ذلك".

وكانت وكالة "تاس" الروسية قالت إن الجيش الأوكراني حاول مهاجمة مواقع تخزين الوقود النووي المستهلك في محطة زاباروجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا.

وقالت الوكالة إن القوات الروسية اعترضت طائرة مسيرة هجومية في "إنرغودار"، حيث محطة زاباروجيا النووية، وإن تحليل مسارها أظهر أنها كانت تتجه إلى منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك، وهو أمر قد يؤدي لو حدث إلى كارثة نووية، حسب الوكالة.

تقدم روسي

ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار تقدم الجيش الروسي وتعزيز نقاطه التكتيكية في مقاطعة خاركوف (شرقي أوكرانيا)، والقضاء على 795 جنديا أوكرانيّا على مختلف المحاور.

وقال المتحدث باسم قوات الغرب في الجيش الروسي سيرغي زبينسكي إن القوات الروسية سيطرت على مواقع للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك بمقاطعة خاركيف.

وأضاف زبينسكي أن القوات الروسية سيطرت على مواقع كانت للقوات الأوكرانية، وتصدت لهجمات أوكرانية عدة في هذا الاتجاه.

وفي ليمان بدونيتسك، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها صدت هجمات للجيش الأوكراني، كما هاجمت بالمروحيات مواقع للقوات الأوكرانية، ومراكز قيادة ومراقبة.

في المقابل، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إنها تواصل هجومها المضاد على 3 جبهات في دونيتسك وزابورجيا، مؤكدة أنها صدت هجمات روسية في اتجاهي كوبيانسك وليمان.

ووفقا لبودولياك، فإن الهجوم الأوكراني المضاد ما زال مستمرا، داعيا الجميع لأن يتحلى بالصبر.

وأشار إلى أنه بنهاية المهام العسكرية التي ينفذها الجيش الأوكراني لن تظل روسيا تشكل تهديدا عسكريا لأوروبا وأوكرانيا، حسب قوله.

عملية خاصة

وفي وقت سابق، قال الجيش الأوكراني إن قواته نفذت عملية خاصة في معقل القوات الروسية بالضفة الجنوبية لنهر دنيبرو، ودمرت مركزا للقيادة الروسية.

في المقابل، أعلنت القوات الموالية لروسيا في خيرسون إفشالها العملية الأوكرانية.

في هذه الأثناء، قالت المتحدثة باسم قيادات الجنوب في الجيش الأوكراني ناتاليا هومنيوك للجزيرة إن القوات الأوكرانية تتحرك بما يضمن لها التقدم خلال المعارك الدائرة جنوبي أوكرانيا.