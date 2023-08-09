"بوتين يراعي الأشقاء الأفارقة".. أردوغان يربط تصدير الحبوب بوفاء الدول الغربية بتعهداتها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حل المشكلة المتعلقة بتمديد اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود مرتبط بوفاء الدول الغربية بوعودها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الثلاثاء خلال مؤتمر السفراء الأتراك الـ14 الذي أقيم في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تبنت دور الدولة المحورية في حل الأزمة الروسية الأوكرانية عبر الموقف المتوازن والعادل الذي انتهجته منذ اليوم الأول.

وأكد أن تركيا ساهمت في تمديد مبادرة الحبوب في البحر الأسود، التي حالت دون حدوث أزمة غذاء من شأنها أن تودي بحياة مئات الآلاف من الناس.





جهود مستمرة

وأضاف "اتصالاتنا مستمرة من أجل إعادة تنفيذ مبادرة الحبوب التي تم تعليقها اعتبارا من 17 يوليو/تموز 2023، عبر توسيع نطاقها".

وقال أردوغان إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يراعي قضية وصول منتجات الحبوب إلى الأشقاء الأفارقة.

وشدد على أن حل هذه المشكلة (أزمة الحبوب) ومنع المزيد من التعقيد مرتبط بوفاء الدول الغربية بوعودها، متهما الغرب بعدم مراعاة مبدأ الوفاء بالعهد في هذا الملف خلال الفترة الماضية.

يذكر أنه في 22 يوليو/تموز 2022، وقّعت روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة مبادرة البحر الأسود المعروفة إعلاميا بـ "صفقة الحبوب"، التي تقضي بإخراج الحبوب والمنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما فيها ميناء أوديسا.

وفي 17 يوليو/تموز الماضي، رفضت موسكو تمديد الاتفاقية، وقالت إنها ستمددها "في حال تنفيذ الجزء الروسي منها".

وتطالب روسيا بأن يسمح لها بتصدير منتجاتها الزراعية في تجاوز للعقوبات الغربية التي فرضت عليها منذ بدء غزوها أوكرانيا.





اقتراح مثير للضحك

في السياق ذاته، انتقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن روسيا على خلفية عرضها تزويد 6 دول أفريقية بالحبوب مجانا، قائلا إن الاقتراح "مثير للضحك".

وقال بلينكن، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي "ما تقترحه روسيا هو نقل حوالي 50 ألف طن من الحبوب إلى 6 دول أفريقية".

وأضاف أن مبادرة حبوب البحر الأسود سلمت 20 مليون طن إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، "وبعبارة أخرى، ما يقترحه الروس كتعويض عن الخروج من الاتفاقية هو قطرة في بحر"، مقارنة باحتياجات هذه البلدان وما كانت ستحصل عليه من العرض الروسي.

وكان بوتين أعلن في 27 يوليو/تموز الماضي أن بلاده ستقدم الحبوب مجانا إلى 6 دول أفريقية خلال 3 أو 4 أشهر، في أعقاب تعليق موسكو العمل باتفاقية نقل الحبوب عبر البحر الأسود.

وأكد بوتين، في كلمة خلال الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية، أن بلاده مستعدة لتوفير ما بين 25 ألفا و50 ألف طن من الحبوب مجانا إلى بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا خلال الأشهر المقبلة.