العراق يحظر مصطلح المثلية الجنسية بجميع وسائل الإعلام

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق أنها وجهت جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي العاملة في البلاد بعدم استخدام مصطلح "المثلية الجنسية"، واستبداله بـ"الشذوذ الجنسي".

وقالت الهيئة في بيان صدر أمس الثلاثاء إنها تدعو للامتناع عن استخدام "مفردة المثلية الجنسية واستخدام المفردة الحقيقية، الشذوذ الجنسي".

وأوضحت أنها تهدف إلى "حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من المصطلحات الدخيلة التي أصبحت لها مدلولات مخالفة للنظام العام والآداب العامة".

وأضافت الهيئة أنها قررت "منع استخدام مفردة النوع الاجتماعي والجندر والمثلية في كافة المخاطبات الخاصة بالهيئة لما لهذه المصطلحات من مدلولات سلبية في المجتمع العراقي".

وذكر البيان أنه تقرر منع جميع الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت وغيرها من الترويج لهذه المفردات من خلال استخدامها في تطبيقاتها وبرامجها.

وقال متحدث باسم الحكومة إن عقوبة انتهاك هذا القرار لم تتحدد بعد لكنها قد تنطوي على غرامة.

ولا يجرّم العراق "المثلية الجنسية" بنصوص محددة، لكنه يعتمد في قانون العقوبات على مواد تتعلق بحماية الأخلاق العامة.

وكثفت الأحزاب الرئيسية في العراق انتقاداتها للمثلية خلال الشهرين الماضيين، حيث نُظمت مظاهرات غاضبة للاحتجاج على إحراق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدانمارك، وتخلل الاحتجاجات حرق رايات المثليين التي تحمل ألوان قوس قزح.