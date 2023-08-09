لقي 7 سائحين في ولاية سيتشوان مصرعهم جراء فيضانات ضربت جنوب غرب الصين، اليوم الأربعاء، كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 33 شخصا في العاصمة بكين، بينما لا يزال 18 شخصا في عداد المفقودين.

وأوضحت السلطات الصينية أن 7 من أصل 10 سائحين كانوا يلتقطون الصور على مقربة من نهر "خوا يانغ" في ولاية سيتشوان عندما جرفتهم السيول بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وأضافت السلطات أنها أنقذت 4 أشخاص آخرين، بينما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين.

وقالت صحيفة "تشاينا دايلي" الحكومية إن الفيضانات التي تسبب فيها إعصار دوكسوري الأسبوع الماضي في مقاطعات شرق وشمال الصين أثرت على ما يقرب من مليون و200 ألف شخص.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفيضانات تسببت في انهيار 59 ألف منزل وإلحاق أضرار كبيرة بحوالي 150 ألف منزل.

وشهدت بكين مؤخرا أعلى معدلات هطول للأمطار منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عاما.





فقد أعلن مكتب الأرصاد الجوية الأسبوع الماضي تسجيل قياس بلغ 744.8 ملليمترا من مياه الأمطار في العاصمة، خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع الرقم القياسي الآخر البالغ 644 ملليمترا، الذي تم تسجيله في عام 1891 خلال هبوب عاصفة قوية.

يذكر أن الإعصار دوكسوري وصل إلى الصين قادما من الفلبين حيث خلف عشرات القتلى والمفقودين وتسبب بأضرار مادية كبيرة، مما دفع السلطات الصينية إلى القيام بعمليات إجلاء كبيرة، بحسب وكالة أنباء الصين.