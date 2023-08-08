نتنياهو يلتقي اللوبي الإسرائيلي بالكونغرس ويقترح "سيناريوهيْن" لردع إيران

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو -أمس الاثنين- إلى إيجاد تهديد عسكري حقيقي ضد إيران، وقال إنه الأمر الأكثر أهمية، مؤكدا أن استغلال هذا التهديد، في حال فشل أي خيار، يعتبر الأمر الثاني من حيث الأهمية.

وخلال لقائه مع نواب ديمقراطيين مقربين من اللوبي الإسرائيلي بالكونغرس، قال نتنياهو إنه لا أحد يرغب برؤية إيران تلوح بسلاح نووي لتهديد نيويورك أو واشنطن أو لوس أنجلوس أو أي مكان آخر في العالم، مشددا على أن الولايات المتحدة هي الحليف الأفضل لإسرائيل والعكس كذلك، حسب تعبيره.

وضم هؤلاء 24 عضو كونغرس وترأسه حكيم جيفريز، زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، ومايكل توشين رئيس اللجنة الأميركية للشؤون العامة الإسرائيلية (أيباك).

وقال نتنياهو للوفد "الشيء الأكثر أهمية هو خلق تهديد عسكري حقيقي لإيران، والشيء الثاني هو استغلاله إذا فشل كل شيء آخر" مضيفا "سنفعل كل ما في وسعنا، مع أو بدون اتفاق، لحماية أنفسنا".

ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، تتعثر جهود القوى العالمية (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وألمانيا والصين وفرنسا) لإحياء الاتفاق النووي مع طهران المبرم عام 2015، وسط مخاوف غربية متزايدة بشأن تقدم إيراني متسارع لتصنيع قنبلة نووية.