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وزيرا الخارجية الصيني والروسي يؤكدان التعاون الإستراتيجي بين بكين وموسكو

Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov shakes hands with China's Director of the Office of the Central Foreign Affairs Commission Wang Yi on the sideline of the ASEAN Foreign Ministers meeting in Jakarta, Indonesia, July 13, 2023. Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.
وزير الخارجية الصيني (يمين) ونظيره الروسي خلال لقائهما على هامش قمة "آسيان" في جاكرتا منتصف الشهر الماضي (رويترز)
8/8/2023

بحث وزيرا الخارجية الصيني والروسي -في اتّصال هاتفي أمس الاثنين- عدة "مواضيع ساخنة"، وأكد الطرفان على ضرورة التنسيق الإستراتيجي الوثيق بينهما، مشيديْن بـ "التعاون العملي" بين القوتين العظميين.

وجاء في بيان الخارجية الصينية أن الوزير وانغ يي قال لنظيره الروسي سيرغي لافروف إن على بكين وموسكو أن "تواصلا التعاون الإستراتيجي الوثيق وتعزيز تعددية الأقطاب في العالم والديمقراطية في العلاقات الدولية".

وأشاد وزير الخارجية الصيني الذي أعيد تعيينه مؤخرا بالتقدّم الذي تم إحرازه في الآونة الأخيرة على صعيد "التعاون العملي" بين البلدين خلال نقاش تطرّق أيضا إلى القتال الدائر في أوكرانيا، وفق بكين.

وقال وانغ، في معرض حديثه عن الأزمة في أوكرانيا، إن الصين ستواصل "التمسك بموقف مستقل وعادل" وتشجيع الفرقاء المعنيين على الشروع في محادثات سلام.

شراكة إستراتيجية

وفي ما يتعلّق ببكين وموسكو، قال وانغ "المهمة الآنية الأهم للجانبين هي مواصلة تطبيق التفاهم الهام الذي توصّل إليه رئيسا الدولتين والدفع قدما بالتطوير المستمر والعالي المستوى للشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا في الحقبة الجديدة".

وفي السنوات الأخيرة، توطّدت العلاقات الثنائية بين البلدين في خضم تدهور لروابط كل منهما مع الغرب.

من جهتها، قالت الخارجية الروسية إن الوزيرين عبّرا عن رفضهما "سياسة المواجهة التي يعتمدها التكتل الغربي تجاه روسيا والصين".

وأشارت الوزارة الروسية في بيان إلى أن الاتصال الهاتفي "أكد مرة جديدة وحدة الصف والتناغم الواسع النطاق بين مقاربتي موسكو وبكين للشؤون العالمية".

اجتماع جدة التشاروي بشأن الأزمة الأوكرانية المصدر: حساب واس العام @SPAregions على تويتر
اجتماع جدة التشاوري بشأن الأزمة الأوكرانية (حساب واس العام على تويتر)

قمة ومواقف

وجاءت المكالمة الهاتفية في أعقاب قمة جدة بشأن أوكرانيا التي عقدت مطلع الأسبوع الجاري، والتي لم تدع إليها روسيا بينما شاركت بها الصين.

يشار إلى أن الصين تسعى إلى تموضع محايد في النزاع، وفي الوقت نفسه الحفاظ على روابط وثيقة مع روسيا حليفتها الإستراتيجية.

ومنذ أن عبرت دبابات روسية الحدود إلى أوكرانيا، توفّر بكين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعما دبلوماسيا، لكنّها تمتنع عن التدخل العسكري العلني وعن إرسال أسلحة فتاكة.

المصدر : الجزيرة + وكالات