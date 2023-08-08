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فرنسا.. الحبس الاحتياطي لخمسة شرطيين بتهمة قتل شاب من أصول عربية

epa10547319 Riot police clash with protesters during a protest against the government's pension reform in Paris, France, 28 March 2023. France faces an ongoing national strike against the government's pensions reform after tthe French prime minister announced on 16 March 2023 the use of Article 49 paragraph 3 (49.3) of the French Constitution to have the text on the controversial pension reform law - raising retirement age from 62 to 64 - be definitively adopted without a vote. EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
مواجهات سابقة بين الأمن ومحتجين في باريس (الأوروبية)
8/8/2023

أودع القضاء الفرنسي في مدينة مرسيليا جنوبي فرنسا -اليوم الثلاثاء- 5 من عناصر وحدات مكافحة الجريمة الحبس الاحتياطي، في إطار التحقيق بمقتل شاب من أصول عربية، خلال الاحتجاجات العارمة التي شهدتها البلاد في يوليو/تموز الماضي.

وحسب التحقيقات الأولية فإن الشاب محمد (27 عامًا) قُتل إثر تعرضه لإطلاق مقذوف (فلاش بول) على صدره، خلال مناوشات بين قوات الأمن وشبان كانوا يحتجون على مقتل شاب آخر يُدعى نائل برصاص شرطي في نانتير بالضاحية الباريسية.

وتشهد نقابات الأمن في مرسيليا حركة احتجاجية على خلفية توقيف رجال أمن آخرين من وحدات مكافحة الجريمة، بتهمة ممارسة أعمال عنف جماعي مطلع الشهر الماضي بحق شاب يُدعى هادي (22 عامًا)، خلال الاحتجاجات التي أعقبت مقتل الشاب نائل.

وكان المدير العام للشرطة الفرنسية فريديريك فو قد قال في تصريحات سابقة إنه يعارض توقيف أي شرطي قبل محاكمته، حتى لو ارتكب أخطاء جسيمة في إطار عمله.

وأضاف حينها أن العدالة لا تتراجع أبدًا أمام ضغط الإعلام أو الشارع، ويتعيّن توفير الوسائل التقنية والقضائية كي يتم إطلاق سراح الشرطي الموقوف في مرسيليا.

المصدر : الجزيرة