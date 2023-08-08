عاجل| مراسل الجزيرة: قادة الانقلاب في النيجر يعينون رئيسا للوزراء ويجرون تغييرات في قيادات الجيش

مراسل الجزيرة: قادة الانقلاب في النيجر يعينون رئيسا للوزراء ويجرون تغييرات في قيادات الجيش

وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية: التقيت قادة الجيش في النيجر والمحادثات كانت صعبة

المبعوثة الأميركية فيكتوريا نولاند: قادة الانقلاب في النيجر يدركون مخاطر التحالف مع روسيا

المبعوثة الأميركية فيكتوريا نولاند: لم تتح لي فرصة لقاء قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني

نولاند: طلبت لقاء الرئيس المحتجز محمد بازوم لكن لم أمنح فرصة لقائه