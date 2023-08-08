زعيم المعارضة الإسرائيلية يلتقي وزير الخارجية الإماراتي في إيطاليا

بحث زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء الأسبق يائير لبيد -اليوم الثلاثاء- مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد التعاون الإستراتيجي بين تل أبيب وأبو ظبي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين لبيد وبن زايد في إيطاليا، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق عبر حسابه على منصة "إكس" (توتير سابقا).

وأعرب لبيد عن "سعادته" بلقاء وزير الخارجية الإماراتي في إيطاليا، مضيفا "ناقشنا أوجه التعاون الإستراتيجي والعلاقات مع دول الخليج".

שמחתי לפגוש היום את חברי ושותפי לדרך, עבדאללה בן זאיד, שר החוץ האמירתי, באיטליה. דנו על שיתופי הפעולה האסטרטגיים, היחסים עם מדינות המפרץ ועל קידום פרויקטים, בכדי שנוכל להמשיך לשתף פעולה ולהעמיק את האינטרסים המשותפים ואת היחסים בין המדינות. pic.twitter.com/kdklba1Mdt — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) August 8, 2023

كذلك بحث لبيد وبن زايد تعزيز المشاريع ومواصلة التعاون وتعميق المصالح المشتركة بين الإمارات وإسرائيل، وفق تدوينة نشرها لبيد.

ولم يذكر زعيم المعارضة الإسرائيلية في تدوينته أي تفاصيل أخرى عن اللقاء.

وكان لبيد أول وزير خارجية إسرائيلي يزور الإمارات، أواخر يونيو/حزيران 2021، وهي الزيارة التي افتتح خلالها سفارة تل أبيب في أبو ظبي.

وشغل لبيد منصب وزير الخارجية الإسرائيلي من يونيو/حزيران 2021 إلى ديسمبر/كانون الأول 2022، كما تولى منصب رئيس الوزراء مطلع يوليو/تموز 2022 بعد استقالة نفتالي بينيت، حتى نهاية العام نفسه.