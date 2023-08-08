الشرطة البريطانية تعتقل رجلا إثر حادثة طعن بلندن

اعتقلت الشرطة البريطانية -اليوم الثلاثاء- رجلًا إثر حادثة طعن قرب المتحف البريطاني في لندن، واستبعدت الدافع الإرهابي وراء الهجوم.

وأعلنت شرطة "سكوتلانديارد" أنها أوقفت الرجل بشبهة ارتكابه هجومًا بسكين أدّى إلى إصابة شخص طعنًا عند مدخل المتحف، مشيرة إلى أن "رجلًا نُقل إلى المستشفى إثر تعرضه للطعن".

وقالت الشرطة إن رجلًا آخر "قُبض عليه بتهمة الاعتداء والضرب"، في أعقاب الحادث الذي وقع "عند تقاطع شارعي راسل وميوزيم"، حيث المدخل الرئيس للمتحف، أحد أكثر المعالم السياحية استقطابًا للزائرين في بريطانيا.

وأضافت "سكوتلانديارد" أن الحادثة منعزلة، ولا يتم التعامل معها على أنها مرتبطة بالإرهاب.

وأفادت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية بأنه تم إخلاء المتحف، وهو أحد أكثر المعالم السياحية جذبًا للزائرين في بريطانيا، وفرضت الشرطة إجراءات في محيطه في إطار التحقيقات الجارية في الحادثة.

ووفقًا لشهود عيان، أبلغت الشرطة الزوار بأن المتحف سيظل مغلقًا حتى يوم غد الأربعاء.

ويعدّ المتحف البريطاني أحد أشهر المعالم السياحية في لندن، واستقبل نحو مليوني زائر بين أبريل/نيسان 2021 ومارس/آذار 2022، حسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وشهدت بريطانيا في السنوات الماضية حوادث مماثلة وُصف بعضها بأنه إرهابي، في حين تم تصنيف بعضها الآخر جنائيًا.