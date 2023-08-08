الصومال.. مقتل عدد من مقاتلي حركة الشباب بعملية عسكرية

أفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الثلاثاء بمقتل عدد من مقاتلي حركة الشباب في عملية للجيش الوطني بولاية هيران (وسط البلاد).

وقالت الوكالة الصومالية إن الجيش -وبالتعاون مع الشركاء الدوليين- دمروا معقلا كبيرا للحركة بمنطقة موكيلي كانت تستخدمه لتجهيز المتفجرات.

ولم يصدر أي تعليق من حركة الشباب بشأن العملية العسكرية التي أعلن عنها الجيش في الصومال.

وتواصل القوات الحكومية منذ منتصف العام الماضي -بالتعاون مع عشائر مسلحة- عمليات عسكرية ضد حركة الشباب، وأعلنت مقتل المئات من عناصر الحركة واستعادة السيطرة على مناطق إستراتيجية عدة.

وتتبع حركة الشباب -التي تأسست مطلع عام 2004- تنظيم "القاعدة"، وتبنّت عدة تفجيرات داخل الصومال.