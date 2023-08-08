أميركا.. إصدار حكم بحق آخر شرطي ضالع بمقتل جورج فلويد

أصدرت محكمة أميركية حُكما قضائيا أمس الاثنين يقضي بحبس تو ثاو الضابط السابق بشرطة منيابوليس، لمدة 4 سنوات و9 أشهر، على خلفية اتهامه بالمساعدة والتحريض على قتل جورج فلويد عام 2020.

وظهر فلويد، وهو من أصحاب البشرة السوداء (46 عاما)، مقيد اليدين لأكثر من 9 دقائق يوم 25 مايو/أيار 2020، قبل أن يلقى حتفه، بينما كان 9 عناصر من الشرطة يحاولون السيطرة عليه في عملية اعتقال فاشلة.

وكان ثاو و3 من زملائه الضباط يحاولون القبض على فلويد بتهمة استخدام ورقة نقدية مزيفة فئة 20 دولارا لشراء سجائر من محل بقالة.

وصدر ضد ثاو حكم بالحبس لمدة عامين و4 أشهر في وقت سابق بعد إدانته بانتهاك حقوق فلويد المدنية.

وثاو هو الشرطي الرابع والأخير الذي يُحكم عليه في جريمة القتل، وسبقه 3 آخرون هم ألكسندر كوينغ وتوماس لاين وديريك تشوفين، وحوكموا بشكل منفصل.

ومثّلت الأحكام النادرة ضد ضباط الشرطة علامة فارقة في تاريخ الولايات المتحدة المليء بمشكلات عرقية واستنكارا لأسلوب معاملة أجهزة إنفاذ القانون للمواطنين السود.

وأدت وفاة فلويد إلى احتجاجات في الولايات المتحدة وخارجها ضد استخدام الشرطة المفرط للقوة تجاه الأميركيين من أصل أفريقي.

وحسب أرقام منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قتلت الشرطة الأميركية نحو 600 شخص في عمليات تدقيق مروري منذ 2017.