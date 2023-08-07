محكمة أميركية ترفض دعوى تشهير رفعها ترامب على كاتبة اتهمته بالاعتداء عليها

رفض قاض أميركي دعوى تشهير مضادة أقامها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الكاتبة إي. جان كارول التي تتهمه بالاعتداء الجنسي عليها والتشهير بها.

ورفعت كارول دعوى تشهير ثانية ضد ترامب بعد أن قضت هيئة محلفين بتعويض قيمته 5 ملايين دولار في دعواها الأولى التي أقامتها ضده في مايو/ أيار.

واستند ترامب في دعوى تشويه السمعة إلى ما قالته كارول "أجل، لقد فعل ذلك، أجل، لقد فعل ذلك" ردا على سؤال شبكة (سي.إن.إن) الأميركية عن النتائج التي توصلت إليها هيئة المحلفين بأنه لم يغتصبها ولكنه اعتدى عليها جنسيا.

كما اعترض ترامب أيضا على قول كارول لمحاميته "قد فعل ذلك وأنت على دراية بالأمر"، وذلك بعد فترة وجيزة من صدور الحكم.

وقال لويس كابلن قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن إنه يتعين إسقاط دعوى ترامب إذ إن تصريحات كارول "حقيقية إلى حد بعيد"، وقد فشل ترامب في إظهار أنها أدلت بتلك التصريحات بدافع إلحاق الضرر.

وقالت محامية الرئيس الأميركي السابق "نعارض بشدة القرار المعيب وسنقدم استئنافا قريبا".

في حين عبرت محامية كارول عن ترحيبها بالقرار الذي يعني أن المحاكمة المدنية المقررة في 15 يناير/ كانون الثاني 2024 "ستقتصر على مجموعة ضيقة من القضايا وينبغي ألا تستغرق الكثير من الوقت".

ورفع ترامب الدعوى القضائية المضادة على خلفية قضية التشهير الثانية التي رفعتها كارول وتسعى للحصول من خلالها على ما لا يقل عن 10 ملايين دولار.

وتنبع كلتا الدعويين من إنكار ترامب ادعاء كارول أنه اغتصبها في غرفة لتبديل الملابس في متجر بيرغدورف غودمان في مانهاتن في منتصف التسعينيات.