بينهم اقتصادي بارز.. مصر تخلي سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا

أفرجت السلطات المصرية الاثنين عن الاقتصادي المصري البارز عمر الشنيطي بعد أن قضى أكثر من 4 سنوات في الحبس الاحتياطي بتهمة "إسقاط الدولة"، وذلك ضمن قائمة تضم 33 شخصا أطلق سراحهم.

ونشر المحامي المصري طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسية عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقا) أنه تم "إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا اليوم، ومنهم عمر الشنيطي والناشط الحقوقي يوسف منصور وأحمد حسنين صانع محتوى على الإنترنت".

وكان الشنيطي أوقف في يونيو/حزيران 2019 من بين 8 متهمين بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وإدارة شركات توفر الدعم المالي لـ"إسقاط الدولة".

وأوضحت قائمة نشرها العوضي تتضمن أسماء المفرج عنهم عبر صفحته في فيسبوك أن قضايا هؤلاء بين عامي 2019 و2022، وتم التحقيق فيها من جانب نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي).

ووفق القانون، فإن النائب العام المصري هو صاحب سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، فيما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها في حال صدور حكم بالإدانة.

وفي 24 أبريل/نيسان 2022 جرى تفعيل لجنة العفو الرئاسي بالتزامن مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى الرئاسة في 2014.

ومنذ تلك الدعوة بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" ألف شخص على الأقل، وفق تقديرات غير رسمية.