24 قتيلا جراء انقلاب حافلة ركاب في المغرب

لقي 24 شخصا مصرعهم -اليوم الأحد- جراء انقلاب سيارة لنقل الركاب في منعرج بمنطقة جبلية في إقليم أزيلال وسط المغرب.

وقالت السلطات المحلية إن الضحايا كانوا في طريقهم إلى السوق الأسبوعية في مدينة دمنات عندما انقلبت السيارة وسقطت في منحدر.

وفتحت السلطات تحقيقا لتوضيح ملابسات الحادث الذي يعد من بين الأسوأ وحصيلته من بين الأعلى خلال السنوات الماضية.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب صورا تظهر سيارة النقل المحطمة وجثامين الضحايا التي تمت تغطيتها.

ومارس/آذار الماضي، توفي 5 أشخاص وأصيب 27 آخرون في حادث سير قرب العاصمة الرباط، ونوفمبر/تشرين الثاني أسفر حادث آخر عن مقتل 11 شخصا وإصابة عشرات قرب مدينة تازة شمال شرق المغرب.

وأغسطس/آب 2022، تسبب حادث حافلة في مقتل 23 شخصا وإصابة 36 آخرين في مدينة خريبكة شرق الدار البيضاء.

وحسب الإحصائيات الرسمية، تسببت حوادث الطرق العام الماضي في مقتل أكثر من 3200 شخص في المغرب، بانخفاض 7% عن العام السابق.

وبعد أسوأ حادث حافلة في تاريخ البلاد عام 2012، الذي قتل فيه 42 شخصا، اتخذت السلطات المغربية إجراءات لمحاولة تعزيز السلامة على الطرق وخفض معدل الوفيات إلى النصف بحلول عام 2026.