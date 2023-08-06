قبيل انتهاء مهلة إيكواس.. برلمان نيجيريا يعلن موقفه من التدخل العسكري في النيجر

أصدر مجلس الشيوخ النيجيري يوم أمس السبت قرارا برفض طلب تقدم به الرئيس بولا أحمد تينوبو للموافقة على نشر قوات نيجيرية في جمهورية النيجر لإعادة الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم للسلطة.

ووفق صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية فقد دعا مجلس الشيوخ النيجيري الرئيس تينوبو والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي يرأسها، للبحث عن حل سياسي للأزمة في النيجر بدل استخدام القوة العسكرية.

ويأتي قرار مجلس الشيوخ النيجيري قبيل انتهاء المهلة التي حددتها إيكواس للمجلس العسكري في النيجر لإعادة الحكم الديمقراطي في البلد أو مواجهة تدخل عسكري من قِبَل المجموعة.

وكان الرئيس تينوبو قد تقدم بطلب إلى برلمان بلاده يوم الجمعة الماضي للحصول على موافقة مجلس الشيوخ على إرسال قوات من الجيش النيجيري إلى النيجر، لمحاربة الانقلابيين الذين أطاحوا برئيسها المنتخب محمد بازوم.

الخيارات الدبلوماسية

ودعا مجلس الشيوخ النيجيري "رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بصفته رئيسا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى تشجيع القادة الآخرين في المجموعة على تعزيز الخيارات السياسية والدبلوماسية".

وذكّر قرار المجلس بضرورة حل الأزمة في ضوء العلاقات الودية التي تجمع شعبي البلدين.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد حثّ أعضاء في مجلس الشيوخ من ولايات في شمال نيجيريا تقع 7 منها على حدود النيجر، بعدم القيام بأي تدخل عسكري حتى يتم استنفاد جميع الخيارات الأخرى.

كما حث كبار السياسيين النيجيريين الرئيس بولا تينوبو على إعادة النظر في التهديد بالتدخل العسكري، في حين شجب أكبر تجمع للمعارضة في البلاد العملية العسكرية المحتملة في النيجر واعتبرها خطوة غير مدروسة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن تحالف الأحزاب السياسية المتحدة قوله إن الجيش النيجيري أُرهق على مدى سنوات عديدة في محاربة الإرهاب وجميع أساليب التمرد التي لا تزال نشطة إلى حد كبير.

وأمهلت دول "إيكواس" في 30 من يوليو/تموز الماضي، قادة الانقلاب في النيجر 7 أيام، أي حتى مساء اليوم الأحد، لإعادة بازوم إلى منصبه تحت طائلة استخدام "القوة".