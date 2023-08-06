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باكستان.. عشرات الضحايا في حادث قطار بإقليم السند

Railway workers repair a railway track near the wreckage of a train in Daharki on June 9, 2021, two days after a inter-city train ploughed into another express that had derailed killing at least 63 people. / AFP / Asif HASSAN
أعمال إنقاذ في حادث قطار سابق في باكستان (الفرنسية- أرشيف)
6/8/2023-|آخر تحديث: 6/8/202301:52 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 40 آخرون، اليوم الأحد، عندما خرج قطار عن مساره في جنوب باكستان، بحسب مسؤولين في خدمة السكك الحديدة.

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع الحادث قرب بلدة نواب شاه بإقليم السند جنوبي باكستان، في حين ذكر مسؤول في وزارة النقل الباكستانية أن القطار انطلق صباح اليوم من مدينة كراتشي متجها إلى بلدة حويليان بإقليم البنجاب.

وأفاد مسؤول في سكك الحديد بأن 8 عربات من القطار خرجت عن مسارها أثناء توجهه إلى إقليم البنجاب.

المصدر : الجزيرة + وكالات