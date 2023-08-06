باكستان.. عشرات الضحايا في حادث قطار بإقليم السند

لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 40 آخرون، اليوم الأحد، عندما خرج قطار عن مساره في جنوب باكستان، بحسب مسؤولين في خدمة السكك الحديدة.

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع الحادث قرب بلدة نواب شاه بإقليم السند جنوبي باكستان، في حين ذكر مسؤول في وزارة النقل الباكستانية أن القطار انطلق صباح اليوم من مدينة كراتشي متجها إلى بلدة حويليان بإقليم البنجاب.

وأفاد مسؤول في سكك الحديد بأن 8 عربات من القطار خرجت عن مسارها أثناء توجهه إلى إقليم البنجاب.