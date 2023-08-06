عاجل | اجتماع جدة بشأن أوكرانيا: المشاركون اتفقوا على مواصلة التشاور لإيجاد أرضية مشتركة تمهد للسلام

أسفر اجتماع دولي استضافته مدينة جدة السعودية بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، إلى الاتفاق على مواصلة التشاور الدولي لتمهيد الطريق للسلام، وفي حين وصفت كييف المباحثات بالمثمرة، قالت موسكو روسيا إنه محكوم عليها بالفشل.

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الأحد، وسط استمرار مواجهات عسكرية بين روسيا وأوكرانيا منذ شن الأولى هجوما على الثانية في 24 فبراير/شباط 2022، دون التوصل إلى هدنة دائمة بعد.

ووفق البيان، استضافت جدة السبت، اجتماعا لمستشاري الأمن الوطني وممثلين لأكثر من 40 دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة. ولا تشارك روسيا في المحادثات.

واتفق المشاركون على أهمية مواصلة التشاور الدولي وتبادل الآراء بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام.

كما أعربوا عن أهمية الاستفادة من الآراء والمقترحات الإيجابية التي تم بحثها في الاجتماع.

وشارك في الاجتماع، كل من تركيا والأرجنتين، أستراليا، البحرين، البرازيل، بلغاريا، كندا، تشيلي، الصين، القمر، التشيك، الدنمارك، مصر، إستونيا، المفوضية الأوروبية، المجلس الأوروبي، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، حسب ما ذكر البيان.

كما شارك في الاجتماع أيضا كل من اليابان، الأردن، الكويت، لاتفيا، ليتوانيا، هولندا، النرويج، بولندا، قطر، كوريا، رومانيا، سلوفاكيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، أوكرانيا، الإمارات، المملكة المتحدة، الأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، وفق المصدر ذاته.

اختتام أعمال اجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول والمنظمات الدولية المنعقد في جدة بشأن الأزمة الأوكرانية، واتفق المشاركون على أهمية مواصلة التشاور الدولي وتبادل الآراء بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام.https://t.co/vSQm8JnBxg#واس_عام pic.twitter.com/kRBiu39uen — واس العام (@SPAregions) August 6, 2023

تعليق موسكو وكييف

وعقب نهاية المباحثات، قال أندريه يرماك مدير مكتب زيلينسكي لقد "أجرينا مشاورات مثمرة جدا حول المبادئ الأساسية التي يجب أن يُبنى عليها سلام عادل ودائم".

وقالت أوكرانيا وحلفاؤها إن المحادثات محاولة للحصول على دعم دولي واسع للمبادئ التي تريد كييف أن تكون أساسا للسلام، ومنها انسحاب جميع القوات الروسية وعودة جميع الأراضي الأوكرانية إلى سيطرتها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يريد عقد قمة عالمية على أساس تلك المبادئ في وقت لاحق من العام الحالي.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام رسمية عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله اليوم إن الاجتماع "انعكاس لمحاولة الغرب مواصلة الجهود الفاشلة وغير المجدية لدعم ما تسمى بصيغة زيلينسكي للسلام، وهي صيغة مآلها الفشل ولا يمكن قبولها من البداية".

وفي حين أن الدول الغربية تدعم أوكرانيا على نطاق واسع، فإن العديد من الدول الأخرى مترددة في الانحياز إلى أي طرف رغم رغبتها في إنهاء الصراع الذي أضر باقتصاد العالم.

وسبق أن أعلنت أوكرانيا وروسيا تعليق المفاوضات بينهما بعد 3 جولات مباشرة بمدينتي غوميل وبريست في بيلاروسيا، ومرة في مدينة إسطنبول.